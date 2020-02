Dąbrowa Górnicza: mieli na targowisku trefny towar o wartości 300 tys. zł!

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy w Dąbrowie Górniczej udaremnili sprzedaż dużej ilości towaru z podrobionymi znakami handlowymi różnych światowych marek. Stróże prawa zatrzymali właścicieli podrobionego towaru, który był wprowadzany do obrotu handlowego na jednym z dąbrowskich targowisk.

Zabezpieczony przez policjantów towar to ponad 1500 sztuk odzieży i butów. Wstępnie wartość strat producentów sięga ponad 300 tys. złotych. Do sprawy zatrzymano troje obywateli Bułgarii. Za wprowadzenie do obrotu podrobionego towaru kobiecie i mężczyznom w myśl przepisów z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej grozi do 2 lat więzienia.