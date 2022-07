Dąbrowa Górnicza. Muzyka Jazz Dreamers, taniec, dobra zabawa i piękna pogoda nad Pogorią III. Zobacz ZDJĘCIA

Dąbrowską publiczność bawił zespół Jazz Dreamers i tancerze z Jazz Like That - Swing Studio. Wrocławski zespół, grający jazz tradycyjny, założony został w 2019 roku przez Macieja Walczyńskiego. Po pandemicznej przerwie zespół wrócił do gry w nowym, zmienionym składzie. Stylistyka Jazz Dreamers ewoluowała z pierwotnych form jazzu tradycyjnego do stylu reprezentowanego przez zespoły Fletchera Hendersona, Duka Ellingtona i Counta Basiego, czy Casa Loma Orchestra. Propozycje nowego składu przypadły do gustu wszystkim, którzy pojawili się nad Pogorią III, co widać na zdjęciach.

Program kolejnych spotkań "Muzyką nad wodą":

12 sierpnia 20:00 - Kapela Hanki Wójciak

Zespół powstały w Krakowie, grający muzykę z pogranicza world music, folku, piosenki autorskiej. Hanka Wójciak to wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Dziennikarka radiowa i aktorka. Laureatka m.in. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, Studenckiego Festiwalu Piosenki oraz Festiwalu Twórczości Korowód. Założycielka i liderka KAPELI Hanki Wójciak. Płyty: "Znachorka" oraz "Zasłona". Kapela Hanki Wójciak koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Ankonie, Berlinie, Lipsku, Londynie, Lwowie, Pradze, Paryżu i Rzymie. Zespół ma w repertuarze kilkadziesiąt autorskich piosenek.