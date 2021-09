Dąbrowa Górnicza: nagrody gospodarcze im. Karola Adamieckiego wręczone. Za nami też biznesowe spotkanie w Fabryce Pełnej Życia

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo zwyciężył salon urody ESSE, a wyróżnienie trafiło do szkoły językowej British School. W kategorii małe przedsiębiorstwo zwycięzcą został Drim sp. z o. o. W kategorii średnich przedsiębiorstw statuetkę otrzymał Pegas Engineering sp. z o.o., a wyróżnienie Klub Sportowy Centrum sp. z o. o. Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego powędrowała do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego to propozycja dla firm innowacyjnych i przyczyniających się do gospodarczego rozwoju miasta, przykładających jednocześnie wagę do wartości etycznych i społecznych. O tytuł mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: