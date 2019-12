Dąbrowa Górnicza: nagrody kulturalne wręczone. Kto został wyróżniony? ZDJĘCIA

Nagrody z rąk Marcina Bazylaka, prezydenta miasta, oraz Agnieszki Pasternak, przewodniczącej Rady Miejskiej, odebrali Danuta Augustyn, Agnieszka Dróżdż-Kobus i Kamil Katolik.

Danuta Augustyn to poetka, która w 2018 roku opublikowała zbiór wierszy „Sercem pisane”. Ukazuje w nich specyficzny koloryt i klimat Dąbrowy Górniczej, a także swoje przywiązanie do miasta.



Agnieszka Dróżdż-Kobus zajmuje się edukacją artystyczną, na co dzień prowadząc zajęcia w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Skupia się na nauczaniu muzyki i śpiewu, a także promocji folkloru.

Kamil Katolik jest absolwentem Akademii Teatralnej na Wydziale Lalkarskim. Wyreżyserował i wystąpił w wielu spektaklach, m.in. „Anna In w grobowcach”, ”Szczurzysyn” czy „Igraszki z diabłem”.