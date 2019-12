Dąbrowa Górnicza: narkotyki w mieszkaniu 49-latka. Wpadł w czasie awantury domowej

Do zatrzymania mężczyzny doszło w trakcie interwencji, której powodem zgłoszenia była awantura domowa. W trakcie interwencji w jednym z mieszkań przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej policjanci zauważyli słoik z zawartością suszu ziela konopi indyjskich. Jak się okazało należący do zamieszkałego pod tym adresem 49-latka. Mundurowi zabezpieczyli marihuanę, którą można podzielić na niemal 20 działek dilerskich, a zatrzymany dąbrowianin trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jego sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Za posiadanie narkotyków grozi mu teraz kara do trzech lat pozbawienia wolności.