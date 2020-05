Dąbrowa Górnicza: Niedziela w Parku Zielona. Mnóstwo rowerzystów i spacerowiczów [ZDJĘCIA]

Park Zielona w nowej odsłonie nawiązuje do stylistyki lat 30. XX wieku, kiedy go założono. Całość prezentuje się niezwykle urokliwie, z piękną fontanną (niestety teraz nieczynną), wygodnymi alejami centralnymi, naturalnymi alejkami wśród drzew, nowym leśnym placem zabaw, stylowymi mostkami i kładkami nad parkowymi potokami i stawem.

Nic więc dziwnego, że chętnie odwiedzają go nie tylko mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, ale także całego Zagłębia i Śląska. Dodatkowym plusem jest także to, że blisko stąd nad dąbrowskie jeziora Pogoria, które oferują jeszcze inny rodzaj atrakcji. Ciepła aura sprawiła, że w niedzielę 10 maja w tym miejscu pojawiło się wiele rodzin, rowerzystów i spacerowiczów.

Po przebudowie swoją świetność odzyskał także parkowy staw, który został oczyszczony – do wywiezienia mułu wykorzystano niemal 300 ciężarówek. Nową atrakcją stał się pływający pomost. Odnowiony został też most nad wpływającą do stawu rzeczką.

W zrewitalizowanym parku pojawił się wiele ciekawych kompozycji roślinnych. Przyozdobiły one aleję główną oraz okolice fontanny, kręgu tanecznego i placu zabaw. Kwiaty i krzewy dobrano tak, by przez niemal cały rok klomby mieniły się kolorami. Wśród nasadzonych roślin znalazły się m.in.: śnieżyczka przebiśnieg, konwalie majowe, kosaćce syberyjskie, róże pnące, liściokrzew, cisy i jałowiec. Obok placu zabaw powstało także wrzosowisko złożone z różnych odmian wrzosu, azalii i modrzewnicy. Wszystkie rośliny to gatunki występujące powszechnie w Polsce, przystosowane do naszego klimatu.