Dąbrowa Górnicza ogłosiła drugi przetarg na centrum przesiadkowe i tunel pod torami kolejowymi

To nie jest Prima Aprilis. Władze Dąbrowy Górniczej ogłosiły we wtorek 1 kwietnia drugi przetrag na budowę tunelu pod torami przy ulicy Kościuszki i centrum przesiadkowego przy dworcu w centrum Dąbrowy Górniczej. To jedna z najważniejszych inwestycji w historii tego zagłębiowskiego miasta.

- Tym razem przetarg został ogłoszony w formule dopuszczającej zastosowanie aukcji elektronicznej. Otwarcie ofert zaplanowane zostało na 17 kwietnia, trzymajcie kciuki! Jednocześnie dziękuję Robertowi Warwasowi, posłowi na sejm RP, za wsparcie na szczeblu ministerialnym i centrali PKP PLK – przekazał w środę 1 kwietnia 2020 roku Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. W pierwszym przetargu dwie firmy chciały się zająć się przebudową układu komunikacyjnego wokół dąbrowskiego dworca PKP w centrum miasta oraz budową tunelu pod torowiskiem, który bezkolizyjną drogą ma połączyć dwie części Dąbrowy Górniczej.

Miasto 15 listopada 2019 roku ogłosiło przetarg na budowę nowego centrum przesiadkowego koło dworca kolejowego, parkingów oraz tunelu podziemnego. Czekało na oferty, licząc na duże zainteresowanie firm. I takie było, bowiem do specyfikacji zamówienia pojawiło się mnóstwo pytań, na które trzeba było odpowiedzieć. Ostatecznie jednak na złożenie konkretnej oferty zdecydowały się dwa konsorcja. Tańszą ofertę, opiewającą na 269 mln 543 tys. 540,30 zł, złożyło konsorcjum firm Budimex SA z Warszawy (lider) oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe TOR z Mysłowic. Druga, droższa oferta – 317 mln 623 tys. 119,70 zł – stała się udziałem spółki Nowak Mosty z Dąbrowy Górniczej (lider) oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Greta Sport. Ostatecznie miasto zdecydowało się unieważnić pierwszy przetarg, licząc, że oferty w kolejnym będą jednak jeszcze tańsze. W sumie chce przeznaczyć na to przedsięwzięcie 250 mln zł. Projekt nowego centrum przesiadkowego i drogowej infrastruktury wokół dworca PKP w centrum Dąbrowy Górniczej (ma zostać wyremontowany do końca 2023 roku) przygotowała spółka Mosty Katowice. Co zatem ma się zmienić w najbliższych latach w śródmieściu Dąbrowy Górniczej? W ramach budowy centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w centrum trzeba było zaprojektować m.in. parking na minimum 180 miejsc od strony ul. Kościuszki oraz na 180 miejsc od strony ul. Limanowskiego. Rozwiązanie powinno również uwzględniać miejsce na lokalizację wypożyczalni rowerów jak również zadaszonego parkingu dla rowerów, zarówno od strony ul. Kościuszki jak i od strony ul. Limanowskiego. Po obu stronach torów kolejowych ma się zmieścić minimum 50 rowerów. Centrum przesiadkowe miało być tak zaprojektowane, aby jednocześnie mogło być obsługiwane przez minimum pięć autobusów komunikacji zbiorowej.

Centrum przesiadkowe będzie wyposażone w monitoring, małą architekturę tj. ławki , automaty biletowe, kosze na śmieci oraz elektroniczne tablice informacyjne umożliwiające podawanie bieżących informacji dla korzystających z obiektów. Centrum przesiadkowe będzie bezpośrednio połączone z budynkiem dworca PKP oraz przejściem podziemnym, które połączy dworzec z peronami oraz ulicą Limanowskiego. Układ drogowy zostanie w sposób bezkolizyjny połączony tunelem po torami PKP, który łączyć będzie ulicę Kościuszki z ulicą Limanowskiego. Projektant w realizowanym zadaniu wykonał opracowanie połączenia drogowego od skrzyżowania wylotu z tunelu pod dworcem PKP i ulicy Limanowskiego do skrzyżowania ulicy Robotniczej z ulicą Korzeniec. Podobne rozwiązania komunikacyjne mają się też pojawić przy dworcu kolejowym w Gołonogu. Tam parking będzie miał 200 miejsc i ma się pojawić od strony ul. Piecucha. Tutaj tunel dla pieszych i rowerzystów będzie nie tylko w ciągu ul. Podłęknickiej, ale również Granicznej. Dąbrowianie czekają też na remont obu dworców (w centrum i Gołonogu), który przez ostatnie lata pozostawał tylko w sferze marzeń, ale tym razem ma być inaczej. Dlatego, że miasto porozumiało się konkretnie z PKP, współpracując ściśle w projektowaniu wszystkich zmian komunikacyjnych. PKP ma natomiast ujęte w swoich planach remonty obu dąbrowskich dworców.

