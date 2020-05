Dąbrowa Górnicza otwiera kompleksy sportowe przy szkołach oraz nad jeziorem Pogoria III

Od piątku 8 maja 2020 roku można ponownie korzystać z części obiektów sportowych o charakterze otwartym oraz z boisk typu „Orlik” w Dąbrowie Górniczej, zachowując środki ostrożności oraz stosując się do narzuconych reguł sanitarnych. Decyzja władz miejskich jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2020 roku, zezwalającej na otwarcie niektórych obiektów sportowych.

Lista obiektów sportowych dopuszczonych do użytku: 1) Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Centrum Sportów Letnich i Wodnych przy zbiorniku Pogoria III – boisko do koszykówki, ul. Malinowe Górki, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Czynne od 8.05.2020 r. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 16:00 do 20:00, w soboty i niedziele od 12:00 do 20:00. 2) Stadion Sportowy Ząbkowice – boisko typu „Orlik”, Al. Zwycięstwa 29, 42-520 Dąbrowa Górnicza Czynne od 8.05.2020 r. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 16:00 do 20:00, w soboty i niedziele od 12:00 do 20:00. Pozostałe obiekty sportowe będą otwierane systematycznie po konsultacji z klubami sportowymi, które korzystały z nich przed wprowadzeniem stanu epidemii. Kontakt: Centrum Sportu i Rekreacji / mail: csir@csir.pl / tel: (32) 261 20 10 / strona: www.csir.pl

Boiska przyszkolne typu „Orlik” Szkoła Podstawowa nr 13, Al.Piłsudskiego 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza Czynne od 8.05.2020 r. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00, w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 20:00 Kontakt: telefon (32) 264 27 95 / strona: www.sp13dg.pl Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza Czynne od 8.05.2020 r. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00, w soboty i niedziele od 9:00 do 20:00. Kontakt: telefon (32) 264 17 19 / strona: www.sp12dg.pl Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza Czynne od 8.05.2020 r. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00, w soboty i niedziele od 9:00 do 20:00. Kontakt: telefon (32) 268 86 02 / strona: www.sp29dg.pl

Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Adamieckiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza Czynne od 8.05.2020 r. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00, w soboty i niedziele od 9:00 do 20:00. Kontakt: telefon (32) 262 51 62 / strona: www.sp20dg.edupage.org Każdy korzystający z powyżej wymienionych obiektów sportowych musi pamiętać o następujących zasadach: osoby korzystające z obiektów są zobowiązane do zasłaniania nosa i ust.

pracownicy obiektów obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.

przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce.

zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.

na jednym boisku może znajdować się maksymalnie 6 osób i 1 trener ( opiekun).

dla osób korzystających z obiektów wyznaczone są właściwe toalety.

brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców) za wyjątkiem toalet.

wejście na obiekt odbywa się o pełnych godzinach.

rezerwacje obiektów dokonywane będą przy zachowaniu 15 – minutowej przerwy.

po każdej grupie będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

Warto pamiętać, że dzieci poniżej 13. roku życia mogą dotrzeć na obiekt sportowy tylko pod nadzorem rodzica/opiekuna prawnego. Nie skorzystamy też z przyszkolnych obiektów sportowych oraz placów zabaw – nie są one udostępniane mieszkańcom aż do odwołania, co wiąże się ciągle trwającym stanem epidemii. Spowodowane jest to brakiem dozoru tzn. nie ma na nich osoby lub całego zespołu osób, który mógłby zweryfikować liczbę osób będących na obiekcie, przestrzegać zasad dezynfekcji oraz zapewnić piętnastominutowe odstępy w korzystaniu z obiektów przez następnych chętnych.

