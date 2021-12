Dąbrowa Górnicza: Pasażerowie łatwiej pokonają wielki plac budowy. Jest nowe dojście do stacji kolejowej Piotr Sobierajski

W śródmieściu Dąbrowy Górniczej zamknięta jest od kilku całkowicie od kilku miesięcy ulica Kościuszki. Nie było też normalnego dojścia na perony dworcowe, by móc wsiąść do pociągu. Trzeba było korzystać z tymczasowego przejścia, którego pokonanie zadaniem części dąbrowian nie należało do łatwych. Miasto zapowiadało, że sytuacja wkrótce się zmieni. I tak też się stało. Pod koniec listopada powstało nowe, wyasfaltowane dojście dla pasażerów na dworcowe perony.