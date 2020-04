Dąbrowa Górnicza: pierwszy mieszkaniec wyzdrowiał po koronawirusie, po mieście jeździ wymazobus

- Mamy w Dąbrowie Górniczej pierwszą osobę, która pokonała koronawirusa. Nie mamy też żadnych nowych przypadków, a pozostałe 9 zakażonych osób czuje się dobrze - poinformował Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Obecnie w tym mieście 184 osoby objęte są kwarantanną bądź nadzorem epidemiologicznym.

- Uruchomiliśmy także w środę 15 kwietnia mobilny punkt poboru próbek do badań na obecność koronawirusa. W ciągu dwóch dni zostało pobranych w ten sposób 21 próbek od osób wskazanych przez Sanepid. To wsparcie dla służb sanitarnych ze strony miasta, które zawarło umowę z OSP Śródmieście i finansuje wyjazdy dedykowanej karetki wraz z zespołem osób przeszkolonych do pobierania wymazów do badania - mówi Marcin Bazylak.

Po pytaniach mieszkańców Dąbrowy Górniczej prezydent miasta wyjaśnił również kwestię samolotów i śmigłowców, które krążyły nad miastem.