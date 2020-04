Dąbrowa Górnicza pogrążona w samotności. Unikatowe zdjęcia opustoszałych ulic, budynków...

A te widać doskonale na zdjęciach wykonanych przez Marka Wesołowskiego. Naprawdę robią wrażenie. Z lotu ptaka widać między innymi wyludnione śródmieście, Plac Wolności, Reden, ul. 3 Maja. Mało osób wybiera się też na zakupy do CH Pogoria. Pusta jest ul. Królowej Jadwigi i al. Piłsudskiego. Nikogo nie ma również w Parku Hallera. To widoki niecodzienne, bowiem Dąbrowa Górnicza na co dzień tętni życiem. Nie tylko tysiące osób zmierza o każdej porze dnia do pracy lub z niej wraca. Wypełnione spacerowiczami i amatorami aktywnego wypoczynku są dąbrowskie parki czy też ścieżki rowerowe nad dąbrowskimi jeziorami Pogoria. Na razie wszystko to zostało zawieszone w czasie.