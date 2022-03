Dąbrowa Górnicza pomaga Ukrainie, trwają zbiórki. Pierwszy transport został przekazany. 1 marca miasto przyjmie też uchodźców

W Centrum Aktywności Obywatelskiej akcja koordynowana jest przez stowarzyszenie Równe Babki oraz dąbrowski samorząd. Odwiedziliśmy to miejsce we wtorek 1 marca przed południem. Cała sala wypełniona jest przeróżnymi produktami, darami. Na bieżąco wszystkie rzeczy są sortowane, przygotowywane do tego, by trafiły dalej do tych, którzy tej pomocy najbardziej teraz potrzebują. Co chwilę przyjeżdżają samochody. Ludzie w odruchu solidarności dzielą się z obywatelami Ukrainy tym, co im się przyda.

- Działamy obecnie dwutorowo. Przygotowujemy komplety niezbędnych rzeczy, środków higieny osobistej, żywności, którą można np. szybko odgrzać dla tych osób z Ukrainy, które będą trafiać do naszego miasta. Tak by poczuły się u nas dobrze, by wiedziały, że mają i będą mieć u nas odpowiednią opiekę, dach nad głową – mówi Magdalena Mike, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.