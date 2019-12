Dąbrowa Górnicza: ponad 140 budek lęgowych dla ptaków pojawiło się w całym mieście ZDJĘCIA

Dąbrowski magistrat zlecił montaż budek lęgowych dla gatunków takich jak: wróbel, sikora, kopciuszek, pliszka siwa, pleszka, muchołówka szara oraz puszczyk. Swoje domki otrzymały także nietoperze oraz popularne jerzyki. Można je znaleźć m.in. na Placu Hutnika, w Parku Zielona, w okolicy Pogorii II, a także na terenach leśnych dzielnicy Antoniów, na terenie dąbrowskich przedszkoli, czy w Błędowie.



Pomagajmy pierzastym przyjaciołom

Zima to trudny czas dla ptaków, dlatego warto wiedzieć, jak je mądrze dokarmiać, aby im nie zaszkodzić. Pamiętajmy, że podczas łagodnej zimy ptaki same potrafią znaleźć pożywienie. Zaczynamy je dokarmiać dopiero wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Ptaki szybko przyzwyczajają się do takie źródła pożywienia, dlatego też jeśli zdecydujemy się na dokarmianie ptaków, musimy robić to regularnie i konsekwentnie.



Czym nie należy dokarmiać ptaków?