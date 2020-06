Dąbrowa Górnicza: przygotowania do matury na ostatniej prostej. Tak wyglądają w V LO

Tak wygląda V LO przed egzaminami maturalnymi. - Między uczniami musi być co najmniej 1,5-metra odległości - mówi dyrektor Anna Ornat Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

W poniedziałek 8 czerwca br. rozpoczynają się wyczekiwane przez wszystkich egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości w Dąbrowie Górniczej przystąpi w tym roku 1029 maturzystów tegorocznych oraz osób, które chcą poprawić ubiegłoroczny wynik.

Egzamin maturalny dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Cała sesja egzaminacyjna potrwa natomiast praktycznie przez cały maj. - Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów wydanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dyrektorzy dąbrowskich szkół dostosowali pomieszczenia, w których maturzyści przystąpią do egzaminu oraz zapewnili środki ochrony osobistej przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej . Są to przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk – informuje Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta w dąbrowskim Urzędzie Miejskim. W skład zespołu nadzorującego części pisemne egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi w tym roku co najmniej dwóch nauczycieli. Jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin (pełni on funkcję przewodniczącego zespołu), drugi zatrudniony w innej szkole lub placówce. Jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

W czwartek 4 czerwca br. odwiedziliśmy V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. kanclerza Jana Zamoyskiego, by zobaczyć, jak tam wyglądają przygotowania od tegorocznych matur. Rzeczywiście, wszystko będzie wyglądało inaczej niż zazwyczaj. W tej szkole najwięcej uczniów przystąpi do egzaminu dojrzałości we wtorek 9 maja, kiedy królowała będzie matematyka. Będzie ich wtedy 111. Dzień wcześniej z językiem polskim zmagać się będzie 105 maturzystów, a w środę 10 czerwca z egzaminami językowymi 105 maturzystów. W sumie to uczniowie czterech klas plus dodatkowo ci uczniowie, którzy chcą poprawić swoje osiągnięcia maturalne sprzed roku.

Przez te wszystkie dni uczniowie będą wchodzić do szkoły trzema różnymi wejściami. Bezpośrednio do sal, w których zdawać będą egzaminy, nie będą się ze sobą stykać. - Tak musieliśmy wszystko przygotować logistycznie, by maturzyści nie chodzili po budynku szkoły – tlumaczy Anna Ornat, dyrektor V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

- Egzaminy maturalne będą się odbywać na świetlicy, na sali gimnastycznej oraz w klasach. Wyjątkowo we wtorek, kiedy mamy 111 maturzystów, także na korytarzu, na pierwszym piętrze. Każdy z uczniów będzie oddawał telefony i wszystkie podręczne rzeczy. Będą trafiać do specjalnych torebek. Każdy musi mieć też ze sobą własny długopis, choć jeśli ktoś zapomni, to też oczywiście mamy takie przygotowane – dodaje. Każda z ławek, przygotowana dla maturzystów, została tak ustawiona, by dzieliło ją od kolejnej co najmniej 1,5 metra odległości. Maturzyści będą wchodzić do szkoły w maseczkach, ale podczas samej matury będą mogli je zdjąć. Jeśli któryś z uczniów będzie chciał natomiast skorzystać w trakcie pisania ze słownika, będzie musiał zdezynfekować ręce przed sięgnieciem po niego, a także po tej czynności. Są też przygotowane osobne szatnie, jeśli trzeba będzie zostawić kurtki, a także specjalne pomieszczenie, na wypadek, gdyby któryś z uczniów źle się poczuł lub zaczął wykazywać jakieś objawy chorobowe.

Podczas egzaminów w komisjach zasiadać będzie mniej nauczycieli. Zostaną wyposażeni w rękawiczki oraz przyłbice. Rozwiązana została także kwestia losowania miejsc na egzaminie maturalnym. - Karteczki z numerkami rozłożymy na specjalnej tacy. Tak, by uczniowie po prostu podnosili te karteczki, a nie mieszali nimi. Chodzi oczywiście o to, by zachować jak największą ostrożność – wyjaśnia Anna Ornat.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich