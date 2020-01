Dąbrowa Górnicza: rejestracja dawców szpiku. Będą kolejne. Kuba i inni czekają na pomoc ZDJĘCIA

„Cześć! Mam na imię Kuba i mam 23 lata, mieszkam w Dąbrowie Górniczej. Jak każdy, mam dni warte zapamiętania i takie, o których chciałbym zapomnieć...” Tak swoją historię rozpoczyna Kuba, dla którego przeszczep szpiku to jedyna szansaa życie. By pomóc jemu i innym w czwartek 23 stycznia zorganizowana została w dąbrowskim Urzędzie Miejskim kolejna akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych lub szpiku w bazie DKMS.

Kuba cierpi na ostrą białaczkę szpikową. Z myślą o nim, jak i innych chorych na tę chorobę, samorządowcy Zagłębia Dąbrowskiego zarejestrowali się 23 czerwca w bazie DKMS i o to samo poprosili mieszkańców regionu, w trakcie spotkania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Podczas konferencji można było zostać potencjalnym dawcą szpiku – i przekonać się, że to prosta bezbolesna procedura, która nic nie kosztuje, a może uratować Kubie i innym chorym życie! – Sam od 6 lat jestem zapisany do bazy fundacji DKMS i czekam na swojego bliźniaka genetycznego. Takie wydarzenia jak Akcja dla Kuby organizowana w Dąbrowie Górniczej czy Dzień Dawcy Szpiku w dąbrowskim urzędzie są bardzo potrzebne, bo w łatwy sposób pomagają zwiększyć bazę potencjalnych dawców – mówił podczas konferencji prasowej Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Poza nim w konferencji udział wzięli: Kazimierz Karolczak – przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bożena Borowiec – wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, , Anna Drzewiecka – wiceprezydent Będzina, Elżbieta Bazańska-Wolska – naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladzi.

Nie zabrakło też gości zaproszonych przez fundację DKMS: Marty Janickiej – mamy Kuby oraz Rafała Danieckiego, który kilka lat temu został dawcą szpiku. Rozprawił się on ze stereotypami krążącymi wokół oddawania szpiku kostnego. Przez cały dzisiejszy dzień, w holu Urzędu Miejskiego, można było zarejestrować się w bazie DKMS i zostać potencjalnym dawcą. Skorzystało z tego blisko 40 pracowników urzędu, a także wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec i Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podczas wydarzenia Katarzyna Ostojska z firmy Raben podkreśliła, jak ważne jest organizowanie Dnia Dawcy Szpiku w miejscach pracy. Dzięki włączeniu się firmy Raben w Akcję dla Kuby, w czterech oddziałach firmy, potencjalnymi dawcami zostało kilkadziesiąt osób.

– Cieszy mnie, że grupa samorządowców z Zagłębia – Czeladzi, Będzina Sławkowa i Metropolia dołączyła do akcji i również w swoich miastach planują zorganizować Dni Dawcy Szpiku. Budujące jest również to, że podobne deklaracje docierają do nas również z innych miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich – podsumował prezydent Bazylak. Zostanie potencjalnym dawcą szpiku nic nie kosztuje i jest całkowicie bezbolesne. Do bazy można zapisać się podczas akcji organizowanych przez fundację DKMS lub zamówić pakiet rejestracyjny przez Internet. Akcja dla Kuby cieszy się ogromną popularnością, a mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego chętnie rejestrują się do bazy potencjalnych dawców. Tylko podczas akcji organizowanej w Dąbrowie Górniczej na Pogorii III, połączonej z morsowaniem, zapisało się 71 osób. Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i przebadanych ponad 1 mln 592 tys. 735 (wrzesień 2019) potencjalnych dawców szpiku, a już ponad 7000 (wrzesień 2019) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

OTO KOLEJNE AKCJE, KIEDY MOŻNA BĘDZIE SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BAZIE DKMS ➡ 25.01.2020-26.01.2020, 10:00-18:00

Centrum Handlowe Pogoria w Dąbrowie Górniczej

Jana III Sobieskiego 6

41-300 Dąbrowa Górnicza

➡ 25.01.2020-26.01.2020, 10:00-18:00

Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu

Stanisława Staszica 8B

41-200 Sosnowiec

➡ 25.01.2020-26.01.2020, 10:00-16:00

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Zygmunta Cieplaka 1C

41-300 Dąbrowa Górnicza

➡ 26.01.2020, 9:00-13:00

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej

Ofiar Katynia 34a

41-300 Dąbrowa Górnicza

➡ 26.01.2020, 17:00-20:00

Hala Widowiskowo-sportowa Centrum w Dąbrowie Górniczej, mecz MKS Dąbrowa Górnicza – TBV Start Lublin

Aleja Róż 3

41-300 Dąbrowa Górnicza

➡ 02.02.2020, 9:00-13:00

Parafia Chrystusa Króla

Jana Ziemby 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

Jak wygląda rejestracja na dawcę szpiku? Rejestracja na potencjalnego dawcę szpiku jest całkowicie bezbolesna i trwa tylko chwilę. Na początku przeprowadzany jest krótki wywiad medyczny: wolontariusze pytają potencjalnego dawcę o wiek, wagę i choroby. Następnie trzeba wypełnić formularz. Ostatni etap to pobranie wymazu z policzka za pomocą pałeczek. Wymaz wysyłany jest do fundacji DKMS. Jeśli potencjalny dawca nie jest chory, zostaje dopisany do bazy. Kto może zostać dawcą? Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Jak wygląda pobranie szpiku? 1) Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej (ok. 80% przypadków) Krwiotwórcze komórki macierzyste pobiera się metodą zwaną aferezą. Przed pobraniem, przez 4 dni Dawca przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć ilość komórek macierzystych w krwi obwodowej. Jest to substancja produkowana również naturalnie w organizmie człowieka w momencie przechodzenia infekcji. Podczas przyjmowania czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne. W dniu pobrania na obu przedramionach Dawcy zakładane są dojścia dożylne. Krew przepływa z jednego ramienia poprzez tzw. separator komórek i wraca drugim dojściem dożylnym na przedramieniu do organizmu. Zabieg nie wymaga hospitalizacji i trwa około 3-4 godzin. W przypadku gdy ilość zebranych komórek macierzystych jest niewystarczająca, konieczne jest powtórzenie procedury następnego dnia. 2) Pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej (ok. 20% przypadków) Od dawcy znajdującego się w znieczuleniu ogólnym z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy) pobiera się ok. 1 litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina ta zawiera ok. 5% całkowitej objętości szpiku kostnego, w pełni regenerującego się w organizmie w ciągu ok. 2 tygodni. Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 3 dni, a ewentualne zagrożenie ogranicza się do powszechnego ryzyka związanego z podaniem narkozy. Po pobraniu szpiku istnieje możliwość wystąpienia miejscowego bólu, podobnego do stłuczenia, który po kilku dniach mija.

