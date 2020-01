Dąbrowa Górnicza: rejestracja dawców szpiku. Kuba i inni czekają na waszą pomoc ZDJĘCIA

Kuba ma 23 lata, mieszka w Dąbrowie Górniczej. Jak przyznaje, jak każdy, ma dni warte zapamiętania i takie, o których chciałbym zapomnieć. Jego historia wiąże się z tym drugim.

- W połowie listopada, po krótkim pobycie w szpitalu, gdzie trafiłem z podejrzeniem zapalenia płuc, usłyszałem diagnozę – ostra białaczka szpikowa. Był to dla mnie i mojej rodziny ogromny cios. Teraz, po drugim leczeniu chemioterapią mój stan się poprawił i z zamkniętej hospitalizacji będę mógł spędzić trochę czasu z rodziną, jednak przede mną jeszcze długie miesiące zamkniętego leczenia i przeszczep – opowiada Kuba.

Właśnie ta ostatnia część jest dla dąbrowianina niesamowicie ważna. Potrzebuję przeszczepu od dawcy niespokrewnionego.

- Tylko w ten sposób mogę otrzymać szansę na pełne wyzdrowienie – powrót na studia, do pracy a co najważniejsze do rodziny i znajomych, którzy codziennie czekają na informację o moim aktualnym stanie zdrowia. Rejestracja jest bezpłatna, bezbolesna i trwa tylko 10 minut. Dla Was to tylko 10 minut, a dla mnie i innych potrzebujących może to być szansa na nowe życie – podkreśla Kuba.