Dąbrowa Górnicza rezygnuje z plastiku. Nie będzie go w UM, instytucjach i na miejskich imprezach

− Zależy mi, by stopniowo miasto stawało się strefą wolną od plastiku. Chcę przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska tym surowcem i jego trudno przetwarzalnymi odpadami. Nie stanie się to natychmiast, lecz to ważny krok w stronę Dąbrowy Górniczej wolnej od plastiku – podkreśla prezydent miasta Marcin Bazylak.

Prezydenckie zarządzenie to rezultat proekologicznej polityki miejskiej, idącej w ślad za regulacjami Unii Europejskiej, która zmierza do znaczącego ograniczenia roli tworzyw sztucznych w gospodarkach państw członkowskich. Jedynie niewielka część liczącej miliony ton rocznej produkcji tworzyw sztucznych nadaje się do przetworzenia. Plastik nie jest obojętny dla zdrowia − podczas jego rozkładu uwalnia się wiele szkodliwych substancji, które przenikają do żywności, wody czy powietrza. Endokrynnie czynne związki zaburzają gospodarkę hormonalną, przyczyniając się do powstawania chorób cywilizacyjnych, zaburzają rozwój mózgu i wpływają na pracę genów.