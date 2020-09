Dąbrowa Górnicza: Rodzinny Festiwal Pasji i Edukacji w Akademii WSB [ZDJĘCIA]

Rodzinny Festiwal Pasji i Edukacji w Akademii WSB

Doświadczenia, nauka i zabawa. To wszystko czekało na mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolic podczas Rodzinnego Festiwalu Pasji i Edukacji w Akademii WSB. Wydarzenie przygotowane przez Uniwersytety Dziecięce Akademii WSB cieszyło się sporym zainteresowaniem.

- To bardzo fajny pomysł, dzieci są bardzo zainteresowane. Doświadczenia robią największe wrażenia - wybuch z armaty, przemycanie wiedzy. Po to przyszliśmy żeby się zapisać na jakieś zajęcia - mówiła pani Gosia, która wzięła udział w eksperymencie i pozwoliła sobie "podpalić" dłoń. - Przyznam, że był to trochę stres, ale nic nie bolało. To jest bezpieczne i odpowiednio przygotowane, żeby nikomu nic się nie stało - dodała.