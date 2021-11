Dąbrowa Górnicza: Rozbierają torowisko tramwajowe. To początek wielkiej inwestycji drogowej

Aktualnie rozbierane jest torowisko prowadzące w kierunku Gołonoga i byłej Huty Katowice. To pierwszy etap dużej inwestycji, która ma odmienić całkowicie układ komunikacyjny także w tej części miasta.

Umowa z generalnym wykonawcą przebudowy ul. Piłsudskiego i części ul. Królowej Jadwigi wraz z całym torowiskiem tramwajowym podpisana została 27 września w dąbrowskim Urzędzie Miejskim. Odcinek między aleją Róż a skrzyżowaniem z ul. Kasprzaka za niemal 75,9 mln zł przebudowuje firma ZUE SA z Krakowa. Będzie to kolejny element gruntownych zmian komunikacyjnych w mieście, mających ułatwić pasażerom dostęp do przejazdów autobusami i tramwajami oraz poprawić komfort jazdy, a także umożliwić bezpieczne i bezkolizyjne poruszanie się rowerami.

Dlatego właśnie zmodernizowane torowisko tramwajowe oraz drogi i chodniki; nowe ronda, udogodnienia dla pieszych i rowerzystów; łatwiejszy dostęp do tramwajów i autobusów ma być efektem wspólnego przedsięwzięcia spółki Tramwaje Śląskie S.A. i miasta Dąbrowa Górnicza. Kompleksowa przebudowa obejmie odcinek od ul. Kasprzaka do granicy Dąbrowy Górniczej z Będzinem. Na etapie przetargu został on jednak podzielony na dwie części, a granicą między nimi jest rondo przy al. Róż.

Na początek prace obejmują odcinek od ul. Kasprzaka do alei Róż.