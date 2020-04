Dąbrowa Górnicza rozdaje maseczki seniorom. Gdzie je kupić przed 16 kwietnia?

Starsi mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą liczyć na wsparcie miasta oraz osób prywatnych i firm, które dziś maseczki oraz inne środki ochrony szyją, tworzą z tego, co mają pod ręką lub produkują, z myślą o innych. By takie wsparcie otrzymać, wystarczy zadzwonić na specjalną infolinię, przygotowaną z myślą o dąbrowskich seniorach pod nr 602 502 478 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

- Każdy, kto zgłosi poprzez infolinię dla seniorów zapotrzebowanie na maseczkę, otrzyma maseczkę jednorazową, maseczkę wielokrotnego użytku, jakie powstają w ramach akcji: Dąbrowa Górnicza szyje maseczki dla tych, co na służbie albo chustę wielofunkcyjną, jakie otrzymaliśmy od firmy 4 Fun – mówi Magdalena Mike, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM w Dąbrowie Górniczej. - Do tego dołączamy instrukcję, jak się z maseczką obchodzić. Jak ją dezynfekować, jak odpowiednio prać. Maseczki nasi wolontariusze będą dostarczać od środy 15 kwietnia, kierując się poszczególnymi osiedlami. Maseczki przekazujemy seniorom, bowiem to najbardziej narażona dziś na zachorowania grupa mieszkańców. Cały czas zwracamy się też z prośbą do tych osób, które szyją maseczki na własne potrzeby, by podzielili się nimi z tymi potrzebującymi takiej ochrony – dodaje.