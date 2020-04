Dąbrowa Górnicza: seniorzy szyją maseczki dla szpitali. Potrzebują jednak wsparcia

- Mimo, że w obecnej sytuacji to my, seniorzy, jesteśmy grupą szczególnie zagrożoną, to nie chcemy tylko przyglądać się jak postępuje pandemia koronawirusa. Bierność nie leży w naszej naturze. Dlatego zorganizowaliśmy się logistycznie, podzieliliśmy pracę i przyłączyliśmy się do akcji szycia maseczek dla ochrony zdrowia. Nasze zadanie to uszycie jak największej ilości maseczek ochronnych. Mamy świadomość, że bawełniane maseczki, szyte w domowych warunkach nie mają atestów, jednak będą szyte, w taki sposób, aby nie szkodzić, a pomóc – deklarują seniorzy.

Jak zapowiadają, skoro szpitale, wolontariusze, listonosze a także sami dąbrowscy seniorzy zgłaszają zapotrzebowanie dołożą wszelkich starań, aby maseczki trafiły do wszystkich, którzy takiej ochrony w trakcie pandemii potrzebują.

- Zapraszamy do wsparcia zbiórki na rzecz Uniwersytetów Trzeciego Wieku Akademii WSB, która w całości, w stu procentach, zostanie przeznaczona na zakup materiałów, gumek, nici, igieł do maszyn, flizeliny medycznej, które są niezbędne, aby powstały kolejne maseczki. Planujemy też zakupić rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, materiały higieniczne, które będą przekazane odpowiednim służbom. Zbiórka jest niezbędna, ponieważ nasze zasoby własne wyczerpują się. Marzymy, aby święta, wakacje spędzać z wnukami w gronie rodzinny, spacerując w parkach naszej zielonej Dąbrowy Górniczej. Jednak mamy świadomość, że teraz potrzebna jest pełna mobilizacja.

Będziemy wdzięczni za udostępnianie naszej akcji w mediach społecznościowych. Bo będziemy szyć póki będziemy mieli fundusze na zakup tkanin i gumek – podkreślają seniorzy.