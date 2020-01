Dąbrowa Górnicza: straż miejska kupiła drona, by sprawdzać, czym palą w piecach mieszkańcy

Dąbrowa Górnicza należy do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, więc każda dodatkowa forma działania, by to się zmieniło, jest oczekiwana przez mieszkańców. Wkrótce powinniśmy poznać pierwsze efekty wykorzystania drona, zwłaszcza, że dąbrowska straż miejska jeszcze przed sezonem grzewczym zapowiadała, że nie będzie żadnego pobłażania dla trucicieli powietrza. Dąbrowska straż miejska rozpoczęła już pod koniec października ubiegłego roku akcję kontroli pieców i uruchomiła ekologiczne patrole.

Przez cały sezon grzewczy strażnicy miejscy będą jeździć po mieście i obserwować budynki. Jeżeli zauważą, że z kominów wydobywają się szkodliwe dymy, będą natychmiast interweniować.

– O współpracę prosimy także mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Nie można być obojętnym na to, co w piecu spala nasz sąsiad. Tutaj chodzi o zdrowie. Źle rozumiana solidarność sąsiedzka do niczego dobrego nie doprowadzi. W przypadku, gdy zauważyliście państwo ewidentne łamanie przepisów o ochronie środowiska, proszę do nas dzwonić. Inaczej nigdy nie uporamy się ze szkodliwym smogiem – apeluje Radosław Romanek, komendant Straży Miejskiej.

Truciciele powietrza są niemal w całym mieście. Praktycznie nie ma dzielnicy wolnej od tych zanieczyszczeń.

– Pieców węglowych nie ma na dużych osiedlach, które wykorzystują ogrzewanie sieciowe. Nie oznacza to, że te rejony miasta mają najlepszą jakość powietrza. Ze względu na przemieszaną zabudowę i przemieszczanie się mas powietrza, smog dotyczy niemal każdego mieszkańca Dąbrowy Górniczej – wyjaśniają strażnicy miejscy.