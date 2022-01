Dąbrowa Górnicza: Studniówka 2022 Zespołu Szkół Sportowych - zobacz ZDJĘCIA. Tak bawili się maturzyści Piotr Sobierajski

Studniówka 2022 w Dąbrowie Górniczej. Nastał czas studniówek, na które co roku z utęsknieniem czekają maturzyści. Ten rok jest jednak kolejnym, w którym wciąż zmagamy się z pandemią, więc organizacja tego typu imprez wymaga dodatkowych zachodów, by wszystko się udało. W Dąbrowie Górniczej część szkół bale studniówkowe ma już za sobą, część właśnie się do nich przygotowuje.