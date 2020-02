Dąbrowa Górnicza: tramwaje wracają na tory. Dojedziemy nimi do huty, ale remont jeszcze potrwa

Od 16 tygodni tramwaje nie dojeżdżają do Huty Katowice, lecz kończą bieg przy pętli w Gołonogu. Dalej kursuje autobus zastępczy. Wstrzymanie ruchu i sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym pozwoliły wykonawcy prac na realizację robót w założonym dla tego etapu czasie. Dlatego od poniedziałku 17 lutego 2020 roku tramwaje linii nr 21 i 22 będą dojeżdżać do byłej Huty Katowice.

Przywrócenie ruchu nie oznacza, że cała inwestycja została zrealizowana. – Do modernizacji pozostał jeszcze środkowy fragment odcinka wzdłuż ul. Kasprzaka - od ul. Storczyków do wiaduktu drogi S1 wraz z pętlą Gołonóg. Teraz wykonawca przystąpi do prac właśnie na tym zakresie – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.