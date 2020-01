Dąbrowa Górnicza: uczniowie dostali nowe szkolne szafki ZDJĘCIA

To ponad 20 nowych, indywidualnych szafek, które mają zastąpić metalowe boxy z haczykami, z których do tej pory korzystali uczniowie dąbrowskiej szkoły. ZSP nr 5 już od dwóch lat sukcesywnie zmienia swoją szatnie, stale ją modernizując. Choć ZSP nr 5 jest nowoczesną placówką, dysponującą m.in. basenem i siłownią, to niestety pieniędzy z budżetu nie wystarcza na wszystko. Dzięki wsparciu firmy proces doposażania szkoły znacznie przyspieszy, a uczniowie nie musieli nosić wszystkich podręczników w plecaku. Dyrekcja przewiduje bowiem, że w przeciągu kilku miesięcy już każdy uczeń będzie miał indywidualną szafkę.

- Właśnie zamontowaliśmy kolejne szafki dla naszych podopiecznych. Jest to świetna wiadomość pod względem komfortu uczniów, ale także ich ogólnej higieny. Indywidualne szafki to doskonała idea, która zaczerpnięta jest z kultury m.in. Stanów Zjednoczonych. Takie rozwiązanie od razu spodobało się zarówno naszym uczniom, jak i ich rodzicom – mówi Maciej Szaniawski, dyrektor placówki.