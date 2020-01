Dąbrowa Górnicza: udany rok dla przedsiębiorczych. Inkubator szansą dla odważnych ZDJĘCIA

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości mieście się przy ul. 3 Maja 22 w Dąbrowie Górniczej. Zapewniania kompleksowe i bezpłatne wsparcie, zarówno dla osób planujących rozpoczęcie przygody z biznesem, jak i właścicieli firm z krótkim stażem.

W DIP można m.in. skorzystać z konsultacji biznesowych, prawnych, księgowych czy marketingowych. Inkubator udziela też osobowości prawnej, co pozwala na prowadzenie interesu zgodnie z obowiązującym prawem, bez potrzeby rejestrowania działalności gospodarczej. W jego siedzibie do dyspozycji są miejsca do pracy, czyli tzw. przestrzeń coworkingowa. Cykliczne spotkania to z kolei okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów z innymi przedsiębiorcami.

W 2019 r. w DIP odbyło się 50 różnorodnych wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 660 osób. 210 osób skorzystało z konsultacji. Powołana została grupa Zagłębie Kobiet Przedsiębiorczych, skupiająca przedsiębiorcze panie, które chcą się poznać, wymienić doświadczeniami i wspierać w swoich przedsięwzięciach. Ich 11 spotkań zgromadziło ponad 255 uczestniczek.