Dąbrowa Górnicza: w Walentynki 14 lutego znów zatańczą przeciwko przemocy ZDJĘCIA

Nazywam się Miliard to gest solidarności z ofiarami przemocy oraz wskazanie ścieżki pomocy dla ofiar przemocy i jej świadków. Każdy może przeciwdziałać. Każdy może okazać wsparcie oraz solidarność z ofiarami przemocy.

- Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom wspierającym za rok 2017, 2018 i 2019! Do akcji niezmiennie zapraszamy osoby w każdym wieku, kobiety, mężczyzn, seniorów, młodzież i dzieci, NGO, instytucje, firmy czy osoby prywatne - mówią inicjatorzy tego przedsięwzięcia w Dąbrowie Górniczej.

W 2020 roku Dąbrowa Górnicza po raz czwarty dołączy do ponad 200 krajów na świecie i przeszło 70 miast w Polsce, które wspierają akcję przeciwko przemocy.

Dlaczego „MILIARD”? Jedna na trzy kobiety w skali świata, raz w życiu padnie ofiarą brutalnej przemocy. W skali świata to Miliard kobiet. To kobiety są najczęstszymi ofiarami przemocy. W Polsce rocznie zgłaszanych jest 80 tysięcy zdarzeń, ale szacowana realna liczba ofiar to nawet 900 000 kobiet. Poza wspomnianą statystyką obecna jest przemoc wobec dzieci, mężczyźni i osób starszych, wobec której również nie pozostajemy obojętni.

14 lutego o 17 spotkamy się, aby zatańczyć w przestrzeni publicznej, zwracając uwagę na problem przemocy oraz solidaryzując się z jej ofiarami. Zapraszamy do uczestnictwa i współorganizacji akcji.