Dąbrowa Górnicza WOŚP 2020: oto co nas czeka 12 stycznia! PROGRAM, ZDJĘCIA

– Pogoria Morsuje dla WOŚP (2020) – dąbrowskie morsowanie stowarzyszenia Pogoria Morsuje – Harcerski Klub Ratowniczy „Auxilium”– zajęcia z pierwszej pomocy – F.E.A.R. – ASG Dąbrowa Górnicza – zajęcia ze strzelania – Ale Fajnie – gry i zabawy dla dzieci – strefa grzania – 3 balie, 3 sauny – DJ – muza co w ucho wpada – Zastępy OSP – ostre lanie – Inicjatywa Dąbrowska – żurek i ciacha – stoisko Kino Helios Dąbrowa Górnicza – filmowe koło fortuny i popcornica – aukcje i licytacje i wiele innych

Dąbrowa Górnicza dla WOŚP 12 stycznia 2020 roku. Oto, co nas czeka:

Na terenie całej Polski i poza jej granicami trwać będą zbiórki pieniężne na zakup aparatury ratującej życie dzieci. Jak zwykle do orkiestrowego grania będzie się można przyłączyć w Dąbrowie Górniczej.

Bezpłatne wejściówki na koncerty do odbioru w punkcie informacyjnym PKZ od 8 stycznia 2020 r.

– 20:00 – Światełko do nieba

– I Charytatywny mecz w Szkole Podstawowej nr 7 – dobroczynny mecz siatkówki dla małych i dużych fanów tego sportu. Jeśli posiadasz grupę znajomych lub szukasz zespołu i chciałbyś pomóc dzieciom, a przy tym świetnie się bawić, zapraszamy do czynienia dobra na sportowo! Wszelkie datki zebrane podczas meczu zostaną w całości przekazane WOŚP.

Po więcej informacji na temat meczu, a także w sprawie zapisów – dzwoń do Sylwii Mazur – tel: 600-519-634 lub wyślij zapytanie/zgłoszenie mailowo: sylwiamarczyk@wp.pl. Na zapisy czekamy do 10.01.2020 roku do godziny 12.

W 2019 roku 400 wolontariuszy skupionych w siedmiu sztabach w Dąbrowie Górniczej uzbierało rekordową kwotę 168 tys. 461 złotych (w 2018 roku było to 128 tys. zł). Czy w tym roku uda się zebrać jeszcze więcej funduszy dla najmłodszych? O tym przekonamy się w niedzielę 12 stycznia.