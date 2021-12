Dabrowa Górnicza. Wyciągnął broń i groził pozbawieniem życia. Ukradł 1,5 tys. złotych

Do zdarzenia doszło tuż przed świętami na terenie jednej z dąbrowskich firm.

Pracownik, zaraz po otwarciu zakładu, został napadnięty przez nieznanego mu mężczyznę. Sprawca wszedł do pomieszczenia, wyciągnął broń i grożąc 46-latkowi pozbawieniem życia, zmusił go do wydania wszystkich pieniędzy. Ukradł blisko 1500 złotych. Natychmiast wezwano policjantów i powiadomiono o popełnionym przestępstwie. Wtedy do działania przystąpili policjanci z Wydziału Kryminalnego.

Stróże prawa nie ograniczyli się jedynie do czynności prowadzonych na miejscu zdarzenia. Doświadczenie podpowiadało im, że pewnych informacji należy szukać na terenie całego miasta. W wyniku ustaleń w wigilię policjanci zatrzymali w Sosnowcu dwóch mężczyzn. Pierwszy - 34-letni sosnowiczanin - ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości nie tylko w związku z dokonanym rozbojem, ale był też poszukiwany celem odbycia kary 2 lat więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Drugi - 26-latek - został zatrzymany za ukrywanie sprawcy rozboju. Na dodatek w trakcie przeszukania policjanci znaleźli u niego narkotyki w postaci amfetaminy oraz przedmiot przypominający broń, która mogła posłużyć do popełnienia wcześniejszego przestępstwa.