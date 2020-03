Dąbrowa Górnicza: zdalne wykłady dla studentów i obrony prac dyplomowych w Akademii WSB

Ponad 1200 studentów i słuchaczy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zalogowało się już do platformy ClickMeeting, by wziąć dział w zajęciach on-line. Wiadomo także, że zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa sprawiło, że w tej dąbrowskiej uczelni przesunięte zostaną obrony prac dyplomowych, a nie jest wykluczone, że odbędą się one zdalnie, a więc bez fizycznej obecności studentów w siedzibie uczelni.

- Dziękujemy za zaufanie i poświęcony czas, szykujemy wykłady i webinaria na kolejne dni. Pozostańcie z nami w kontakcie, śledźcie stronę internetową, sprawdzajcie e-maila i uczelniane media społecznościowe. Podobno Isaac Newton, gdy w XVII wieku z powodu epidemii dżumy zamknięto Uniwersytet w Cambridge, z nudów, siedząc w domu wynalazł rachunek różniczkowy. Wierzymy w Wasze możliwości – przekazują władze dąbrowskiej Akademii WSB. Akademia WSB chce wykorzystać jak najwięcej możliwości zdalnego nauczania, dlatego w najbliższym czasie kontaktować się będzie ze swoimi studentami i słuchaczami poprzez: platformę ClickMeeting,

wideoczaty,

platformę e-learningową,

grupy na WhattsAppie czy Messengerze,

Skype'a czy grupowe e-maile,

Wirtulaną Uczelnię.



Zdalnie będzie również realizować obrony prac dyplomowych oraz rekrutację na studia pod adresem: www.rekrutacja.wsb.edu.pl. - Testujemy możliwość organizacji obron prac dyplomowych online i przygotowujemy wszystkie procedury. Taki egzamin odbywałby się poprzez łącza zdalne. Podczas weekendu tak właśnie odbywały się zajęcia. Po jednej stronie mieliśmy wykładowców, w domach studentów, a kontakt możliwy był poprzez wykorzystanie kamer i mikrofonów. Łączyło się w czasie jednego takiego wykładu około 250-300 osób. Szukamy także kolejnych sposobów prowadzenia zajęć online, bowiem łącza są dość mocno obciążone, tak aby wszystko zadziałało jak należy – mówi Dominik Penar, prodziekan ds. kształcenia ustawicznego w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

- Myślę, że ciekawe jest także to, co proponujemy na naszym kanale uniwersytetu dziecięcego na You Tube. Tam wczoraj po raz pierwszy zaprosiliśmy dzieci online do udziału w spotkaniu z nauką na żywo. Poprzez ten kanał oraz platformę ClickMeeting nasz przekaz oglądało około 700 odbiorców. W poniedziałek zaprezentowaliśmy odrobinę wiedzy z zakresu biologii, nie zabrakło również spotkań ze zwierzakami. Takie spotkania organizować będziemy codziennie w godzinach 11.30-12.30, a w czwartek czekać będzie na wszystkich specjalny gość niespodzianka – dodaje.

W razie potrzeby oraz pytań związanych z aktualną działalnością uczelni studenci i słuchacze mogą kontaktować się z dziekanatem: tel. 32 295 93 26, ksadowska@wsb.edu.pl, amatusik@wsb.edu.pl oraz działem rekrutacji: tel. 32 295 93 00, info@wsb.edu.pl Oto niezbędnik Akademii WSB związany z koronawirusem w pytaniach i odpowiedziach:

1. Do kiedy nie będzie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich? Zajęcia nie odbędą się przez najbliższe dwa tygodnie tj. do 29.03.2020 r. 2. W jakiej formie będą odbywały się zajęcia? W tym okresie zajęcia będą odbywać się w formule on-line i e-learning poprzez platformy edukacyjne. Szczegóły zostaną do Państwa wysłane mailowo, bardzo prosimy o systematyczną weryfikację poczty oraz Wirtualnej Uczelni. 3. Czy możemy przedłużyć sesję? Wszystkim osobom, które nie uzyskały zaliczeń w sesji zimowej zostaje wydłużony termin zaliczenia tych przedmiotów do 30.06.2020r. bez konieczności składnia podania. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia seminarium proszone są o kontakt e-mailowy z promotorem. 4. Kończy mi się termin ważności legitymacji. Co mam zrobić? Nie ma konieczności przedłużania ważności legitymacji studenckich w dziekanacie, gdyż na mocy prawa termin został wydłużony do 31.05.2020 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. Co z płatnościami za studia? Uczelnia zrealizuje całość programu studiów przewidzianych w semestrze letnim, jednakże ze względu na sytuację zintensyfikowane będzie nauczanie zdalne przez e-learning oraz przez platformy edukacyjne. W związku z tym obecnie nie przewidujemy zmian w zasadach płatności dla studentów. 6. Czy będzie realizowana część teoretyczna programu Legia Akademicka? Tak. O terminie zajęć i egzaminie poinformują Państwa koordynatorzy Legii Akademickiej. 7. Czy dziekanat i biblioteka będą pracowały?

Wstrzymuje się możliwość osobistych wizyt studentów w dziekanatach i innych działach Uczelni. Bardzo prosimy - w okresie od 13.03.2020 r. do 29.03.2020 r. - o przekazywanie spraw koniecznych do załatwienia poprzez e-mail lub telefonicznie do poszczególnych pracowników. Sprawy zgłoszone drogą elektroniczną będą załatwiane w trybie bieżącym. 8. Czy termin obrony pracy dyplomowej ulega przesunięciu? Tak. O terminach obron będziemy informować Państwa po 1 kwietnia br.

9. Co z wnioskami o stypendium socjalne itd.? Bardzo prosimy w okresie od 13.03.2020 r. do 29.03.2020 r. - o przekazywanie spraw koniecznych do załatwienia poprzez e-mail lub telefonicznie do poszczególnych pracowników działu stypendiów: Katarzyna Bańka, e-mail: kbanka@wsb.edu.pl 10. Czy zajęcia poza tokiem studiów (AZS) będą się odbywać? Zajęcia nie odbędą się przez najbliższe dwa tygodnie tj. do 29.03.2020 r. 11. Jak mogę złożyć dokumenty na studia? Zarejestruj się na studia: rekrutacja.wsb.edu.pl. Czekaj na kontakt telefoniczny pracownika Akademii WSB.



Najnowsze informacje dot. koronawirusa