Dąbrowa Górnicza zebrała dla WOŚP już ponad 193 tys. zł, a to nie koniec. Trwają nadal licytacje

Jak poinformowało miasto po wstępnych wyliczeniach ze sztabów, licytacji oraz eSkarbonek Dąbrowa Górnicza zebrała już 193 tysiące 98,19 złotych. To więcej niż w zeszłym roku (190 tys. zł), a liczenie jeszcze się nie zakończyło. To nie byłoby możliwe, gdyby nie wolontariusze, którzy z ogromnym zapałem i poświęceniem mimo ciężkiej pogody zbierali pieniądze, ale też mieszkańcy, którzy wspierają wszystkie dąbrowskie licytacje. To jeszcze nie koniec, do końca 31 stycznia eSkarbonki przyjmują wpłaty, a licytacje wciąż trwają.

Do tej pory sztaby zebrały wspólnie aż 183 660,69 złotych: