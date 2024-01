Dąbrowa Górnicza: zima i mróz dają się we znaki. Policjanci i strażnicy miejscy sprawdzają teren. Jak można pomóc osobom w potrzebie?

- Dzięki takim działaniom bezpieczeństwo tych osób jest dużo większe. Warto pamiętać, że tutaj każdy może okazać się pomocny. Wystarczy telefon na alarmowy numer 112 i wskazanie miejsca, gdzie taka osoba przebywa. Nie bądźmy obojętni. Tutaj każdy może uratować życie. Warto przy tym skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, która posiada zakładkę „Bezdomność”. Tam też warto sygnalizować o miejscach przebywania bezdomnych - dodaje.

- Wszyscy musimy pamiętać, że osoby szczególnie wymagające troski w tym ciężkim, zimowym czasie mogą skorzystać z noclegowni, schronisk, ośrodków pomocy. W tych miejscach niejednokrotnie osoby te mogą również liczyć na ciepłe napoje i posiłek. Wspólnie dbajmy o to, aby nikomu nic złego się nie stało - podkreśla podkom. Bartłomiej Osmólski z dąbrowskiej Komendy Miejskiej Policji.

Dąbrowa Górnicza: gdzie i na jaką pomoc mogą liczyć osoby w potrzebie

O to, by bezdomni przebywający na terenie Dąbrowy Górniczej bezpiecznie przeżyli zimę dbają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, streetworker, pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz strażnicy miejscy. Na co dzień współpracują ze sobą, wymieniają się informacjami i udzielają pomocy potrzebującym. Zgłoszenia w sprawie osób bezdomnych Straż Miejska przyjmuje pod numerem 986.

Do końca marca działać będzie także specjalna infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – pod numer 987 może dzwonić każdy, kto wie, że dana osoba potrzebuje pomocy, jak również ci, którzy wiedzą, gdzie przebywają bezdomni.