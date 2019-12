Dąbrowa Górnicza: znamy budżet miejski na 2020 rok. Na co pójdzie ponad 900 mln zł?

A jak dąbrowscy radni ocenili projekt uchwały budżetowej?

- 27,5 mln zł to planowana w 2020 roku spłata bieżących transz kredytu, a w sumie jest to 29 mln zł ze spłatą zobowiązań do WFOŚiGW. To dużo. Zadłużenie sięgnie natomiast ponad 314 mln. To jest także minus tego budżetu. Zmieściły się centra przesiadkowe, tereny inwestycyjne, więc nie jest to taki znów zapowiadany budżet oszczędnościowy. Trudno tu mówić o wyjątkowej oszczędności, jeśli chodzi o różne strefy funkcjonowania miasta. Temat spółek gminnych powróci przy absolutorium, tam będziemy oceniali ich funkcjonowanie – mówił radny Grzegorz Jaszczura z klubu radnych PiS-u, oceniając planowany budżet.

- Nie jest to budżet idealny. Czego mi tu brakuje? Nie podoba mi się, że drogi publiczne w mieście na prawach powiatu to tylko 100 tys. zł. To zbyt mało. Tylko 100 tys. zł na obiekty sportowe, ale nie jest to kwota na ich modernizację. Modernizacja oświetlenia ulicznego jest też mniejsza, tylko pół miliona złotych. Mieliśmy też budowę auli muzycznej na 3,8 mln zł zapisaną wcześniej, a nie ma tego w nowym budżecie. Nie ma też uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na 43 mln zł, ale rozumie, że to jest związane z inwestycją GDDKiA, która przebuduje DK1. I to trzeba zgrać. Ja dam panu dziś kredyt zaufania, zagłosuję za budżetem, bo m.in. znalazły się fundusze dodatkowe na Zagłębiowskie Centrum Onkologii. To, co bardzo mnie natomiast zabolało, to jest zaplanowane 240 tys. zł z tytułu poboru opłaty adiacenckiej. Bardzo chciałabym, żeby prezydent tego nie egzekwował – podkreśliła radna Katarzyna Zagajska.