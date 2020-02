Dąbrowa Górnicza: znikną koleiny na 11 Listopada. Pasażerowie i przechodnie się ucieszą ZDJĘCIA

Chodzi o zniszczony fragment nawierzchni ulicy 11 Listopada, jaki rozciąga się na wysokości cmentarza. Jezdnia jest tam pofałdowana, samochody jadą w wielkich, długich koleinach. Kiedy spadnie deszcz koleiny wypełniają się wodą. Wtedy każdy przejeżdżający samochód chlapie na wszystkie strony, a cierpią na tym m.in. pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy czekają na przystanku Osiedle Mickiewicza Reden na autobus.

- Tak jest zawsze, kiedy tylko spadnie deszcz. Woda szybko zbiera się na ulicy w koleinach. Przechodnie na chodnikach i wszyscy, którzy stoją na przystanku są cali mokrzy, bo przed wodą nie da się uciec. Z tyłu przystanku jest bowiem cmentarny mur. Poza tym, po to jest przecież wiata przystankowa, by pod nią schronić się przed deszczem, śniegiem czy wiatrem. Kiedy tam się jednak stoi, nie ma szans, by uciec przed wodą. W efekcie wszyscy są kompletnie przemoczeni – podkreśla dąbrowianka, pani Urszula.