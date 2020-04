Dąbrowa: Park Zielona w weekend. Mieszkańcy zostali w domach. Park był pusty. Zobaczcie zdjęcia

Wirtualny spacer po Parku Zielona. Piękna wiosna w Dąbrowie Górniczej

Błoga cisza od czasu do czasu przeszyta śpiewem ptaków. Tak można było opisać sobotę w Parku Zielona. Wiosenna pogoda naprawdę dopisała.

Na szczęście mieszkańcy Dąbrowy Górniczej wzięli sobie do serca rządowy zakaz i apele prezydenta Marcina Bazylaka i zostali w domach. Park Zielona świecił pustkami.

Przypominamy, że rząd wprowadził zakaz wychodzenia z domu bez konieczności. Z domu możemy wychodzić tylko pojedynczo, a od ludzi powinniśmy zachować odpowiednią odległość. Zamknięto parki oraz miejsca publiczne. Nie możemy również wychodzić na spacer do lasu. Wszystkie obostrzenia mają na celu odizolowanie ludzi, tak, by koronawirus nie mógł się dalej rozprzestrzeniać i jak najwięcej osób było zdrowych.

W kilku miejscach na Zielonej możemy zobaczyć informacje o zakazie przebywania w parku. Jednak dojazd do niego nie jest zamknięty, byłoby to dość trudne. Nawet w weekend wielu mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Będzina oraz Sosnowca przejeżdżało obok parku do swoich domów czy na potrzebne zakupy .