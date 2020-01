Dąbrowa: Sąsiedzi twierdzą, że ojciec, który ranił nożem 6-letnią córkę był agresywny. Niektórzy się go bali

Ojciec zaatakował nożem córkę. Był agresywny wobec swojej matki

Niebieski trzynastopiętrowy blok przy ulicy Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej zna większość mieszkańców. To właśnie tam doszło do dramatycznej sytuacji w poniedziałek popołudniem, 20 stycznia. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją 6-letnią córkę. Wielokrotnie ranił sześciolatkę w brzuch oraz szyję. Ostrzem godził też siebie. Niewykluczone - to jednak nieoficjalna wersja wydarzeń - że próbował popełnić samobójstwo rozszerzone, czyli zabić siebie oraz córkę.

Do nieszczęścia doszło w jednym z mieszkań na trzynastym piętrze. Mieszkała w nim matka z synem. Sąsiedzi poinformowali nas także, że w tym samym bloku, ale na innym piętrze mieszkają dziadkowie mężczyzny, który zaatakował nożem swoją córkę. Według sąsiadów, syn nie traktował dobrze swojej matki.

- Syn źle traktował mamę. Bił ją, szarpał. Nie raz uciekała korytarzem i krzyczała. Nikt z sąsiadów się nie wtrącał. Wiem, że córka przyjechała do niego, ona normalnie mieszka z matką. Każdy się bał tego chłopaka. Był agresywny. Ta matka bardzo stała za tym synem. Nie widziała jego błędów. To, że ją bije było u niej do przyjęcia. Twierdziła, że on zawsze był dla niej dobry i kochany – powiedziała nam jedna z sąsiadek.