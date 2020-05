Dąbrowianie w oku kamer Google Street View. Sprawdźcie, czy jesteście na zdjęciach

Samochody z kamerami Google przemierzają Europę, a także Polskę, co kilka lat. Po to, by aktualizować na mapach wszystkie ważniejsze zmiany. W Dąbrowie Górniczej zdjęcia wykonywane były m.in. w 2012 i 2013 roku. My natomiast prezentujemy w naszej galerii zdjęciowej te najnowsze, pochodzące z 2017 oraz 2019 roku. Na zdjęciach widać m.in. centrum miasta, ul. 3 Maja, ale także Strzemieszyce, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice i wiele innych ulic. Warto zobaczyć, co się na nich działo, kiedy zachowywał je w swojej pamięci sprzęt Google'a.