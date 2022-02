Dąbrowianin ukradł w Będzinie 19 butli gazowych. Miał już konflikt z prawem, grozi mu 15-letni pobyt w więzieniu

Policjanci z będzińskiej komendy otrzymali zgłoszenie w sprawie kradzieży kilkunastu butli z zawartością gazu. Do kradzieży doszło w jednym z punktów sprzedażowych na terenie miasta. Mundurowi ustalili, że rabusie po wyłamaniu prętów z metalowego boksu ukradli 19 butli z gazem o łącznej wartości blisko 6 tysięcy złotych.

Kryminalni przystąpili do działania, zbierając materiał dowodowy. Wykonana przez nich praca operacyjna pozwoliła na dotarcie do 49-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Jak się później okazało, stróże prawa wytropili rabusia, który przyznał się do kradzieży.

Policjantom udało się odzyskać część skradzionego towaru, ponadto śledczy zajęli mienie podejrzanego na poczet przyszłych kar.