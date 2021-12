Dąbrowianin ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Strażnicy zatrzymali go na lotnisku. Policja namierzyła też trzech innych poszukiwanych

Policjanci służb kryminalnych zbierają informacje o osobach, które na podstawie wyroków za przestępstwa powinny przebywać w zakładach karnych, ale ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. We wtorek 14 grudnia z samego rana kryminalni namierzyli poszukiwanego zarządzeniem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, 32-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu za liczne kradzieże.

Jeszcze przed południem stróże prawa w toku pracy operacyjnej ustalili miejsce przebywania 26-latka, poszukiwanego listem gończym przez dąbrowski sąd. Ukrywał się on przed wymiarem sprawiedliwości, bo czekała go kara niespełna pół roku pozbawienia wolności za szereg przestępstw, w tym niepłacenie alimentów na swoje dziecko.

Na liście kryminalnych z dąbrowskiej komendy, zajmujących się poszukiwaniem osób, znajdował się również 23-latek, który był poszukiwany dwoma listami gończymi za zniszczenie mienia. Policjanci zbierali niezbędne informacje na jego temat, by ostatecznie przekazać Straży Granicznej z lotniska Warszawa Okęcie, że punktualnie o godzinie 12 wyląduje samolot z Wielkiej Brytanii, na którego pokładzie ma być poszukiwany dąbrowianin. Policjanci po raz kolejny się nie mylili. Strażnicy zatrzymali go tuż po wyjściu z samolotu. Stamtąd został przewieziony prosto do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad rok.