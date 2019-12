Dąbrowianka Pola Paczyńska doskonale strzela z łuku. Zdobyła już 16 medali ZDJĘCIA

- Staramy się także stworzyć swoją bazę treningową na miejscu, by te kilometry do przejechania nie były jakimś ograniczeniem – podkreśla Michał Paczyński, tata Poli. - Dzięki uprzejmości dyrekcji możemy na co dzień trenować na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7. Być może uda się w przyszłości stworzyć podwaliny pod łuczniczy klub w Zagłębiu, co byłoby świetną sprawą. Może napiszemy w przyszłym roku jakiś projekt, licząc na większe wsparcie i zainteresowanie łucznictwem. Na razie trenuje u nas Pola i jej młodsza siostra, 8-letnia Sofia – dodaje. - Obecnie przed zawodami trenuję codziennie, ale poza tym też staram się jak najwięcej ćwiczyć. Na szkolnej sali mam miejsce na wszystkie długości strzelania, na sprzęt. Dobrze mi się tu trenuje – podkreśla Pola Paczyńska.

Zawody łucznicze odbywają się na różnych dystansach. W otwartej przestrzeni, na torach otwartych na długości 10, 15, 20 i 25 metrów, a w przypadku zawodów halowych strzela się do tarczy z odległości 15 metrów (dzieci starsze) lub 18 metrów (młodzicy młodsi). To właśnie w tej kategorii wiekowej od stycznia 2020 roku startować będzie dąbrowska zawodniczka. A co jest kluczem do sukcesu w łucznictwie? - Najważniejszy jest spokój i koncentracja. Trzeba mieć też dobry wzrok, bo to bardzo pomaga przy dalszych odległościach. No i trzeba być wytrwałym, ponieważ nie jest to łatwy sport – podkreśla Pola Paczyńska. - W dobie smartfonów, komputerów, mediów społecznościowych, które rozpraszają uwagę, taki rodzaj sportu doskonale sprawdza się przy ćwiczeniu koncentracji. Pozwala skupić się na jednym zadaniu, co w przypadku Poli świetnie się sprawdza. Co ciekawe, zawodnik przed oddaniem strzału powinien wykonać aż 21 czynności, by ten proces był powielany, by zachować odpowiedni automatyzm. Nad tym właśnie pracujemy – mówi Michał Paczyński.