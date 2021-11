Dąbrowie Górniczej w ekspresowym tempie powstanie ponad 100 miejsc parkingowych. Mieszkańcy osiedla Mydlice się ucieszą

Zewnętrzne pasy zamienią się w zatoki parkingowe

– Problemu braku miejsc do parkowania na Mydlicach nie rozwiążemy od ręki, ale możemy sprawić, że nowe miejsca powstaną nie kosztem zieleni, a kosztem asfaltu – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Jak informuje miasto pomysł jest prosty. Czteropasmowa ulica Ludowa, zbyt szeroka, jak na lokalną i osiedlową ulicę, zostanie zwężona do dwóch pasów. Przebudowę zewnętrznych pasów na zatoki parkingowe miasto zleciło już – jako zadanie dodatkowe – firmie Drogopol, która przebudowuje obecnie ul. Legionów Polskich. Wszystko ma być gotowe do końca roku.

– Planujemy, że dzięki przebudowie zewnętrznych pasów na zatoki parkingowe – między skrzyżowaniem z ulicą Grynia a kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – po obu stronach drogi powstanie ponad 100 miejsc do parkowania – mówi Krzysztof Serafiński, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowych w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

Wartość dodana takiego rozwiązania to zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, którzy dziś – z jednej strony jezdni na drugą – mają do pokonania 14 m. Po zwężeniu jezdni do dwóch pasów przejście stanie się więc bardziej bezpieczne.