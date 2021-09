Dąbrowscy karatecy wystąpią na mistrzostwach Europy, ale potrzebują wsparcia

Wśród zawodników zakwalifikowanych do udziału, którzy będą reprezentować Polskę a tym samym Dąbrowę Górniczą w mistrzostwach Europy, znaleźli się Mikołaj Michalik, Maksymilian Olczyk, Igor Klimczyk oraz Jakub Wiślak, na co dzień uczestnicy zajęć w Akademii Karate Kyokushin. Udział w mistrzostwach Europy, to także otwarte drzwi do startu w listopadowych mistrzostwach świata.

Taki cel startowy zobowiązuje, wiedzą o tym zawodnicy, ich trenerzy oraz rodzice zawodników. Wszyscy robią, co w ich mocy, aby zrealizować założony program przygotowań, który trwa praktycznie od blisko pół roku. Cotygodniowe regularne treningi, udział w zgrupowaniach, seminariach oraz zawodach i sparingach to tylko niektóre z elementów przygotowań.

Należy dodać, że dobrymi elementami w przygotowaniach były zgrupowania w Skale i Wieliczce, organizowane przez Małopolski Okręgowy Związek Karate, zgrupowanie w Katowicach Śląskiego Związek Karate oraz Seminarium z sensei Michałem Wernerem w Sianożętach. Sierpień obfitował także w treningi podczas obozu nad morzem w Sianożętach oraz podczas zgrupowania kadry narodowej w Świnoujściu. W przygotowania wpisały się również sprawdziany podczas startu w Pucharze Śląska oraz Turnieju w Żorach i Sianożętach, które zaowocowały licznymi medalami.