Dąbrowscy policjanci znaleźli 800 działek narkotyku w wiaderku pod siedzeniem samochodu, a 1000 kolejnych między ubraniami

W miniony weekend dąbrowscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 39 lat, którzy usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Pierwszy z nich wpadł w ręce stróżów prawa w piątek 10 grudnia, tuż przed południem na jednym z dąbrowskich osiedli. Policjanci, podczas przeszukania auta 39-latka, znaleźli w plastikowym wiaderku pod siedzeniem pasażera ponad 800 działek marihuany.

Do następnego zatrzymania doszło tego samego dnia po południu. Tym razem na terenie Sosnowca, przy ulicy Małe Zagórze. Mężczyzna, wyraźnie zaskoczony wizytą kryminalnych, był bardzo agresywny.

- Zachowanie 27-latka było podyktowane najprawdopodobniej obawą przed tym, co policjanci mogą znaleźć w jego mieszkaniu. A znaleźli tam ponad 1000 działek suszu marihuany oraz przeszło 100 gramów substancji psychotropowej, które mężczyzna trzymał pomiędzy ubraniami w swoim pokoju - informują dąbrowscy policjanci.

Podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu, a narkotyki zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych dilerzy usłyszeli zarzut o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Decyzją prokuratora dąbrowianie zostali objęci policyjnym dozorem oraz poręczeniem majątkowym. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.