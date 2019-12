Dąbrowscy radni nie zgodzili się na zwolnienie Artura Borowicza z funkcji dyrektora WPR w Katowicach

Artur Borowicz podkreślał, że nie zgadza się z zarzutami pod jego adresem. - Do wniosku o moje odwołanie dołączony został fragment protokołu audytowego. Przez pół roku trwała natomiast w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym gruntowna kontrola, nazwana doraźną, a przecież nie ma czegoś takiego, jak doraźna kontrola, która zakończyła się czym? Nie wystąpieniem pokontrolnym, ale zaleceniami , że to trzeba zrobić tak, a tamto, tak. Już był przygotowany wniosek o moje odwołanie, skierowany do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, a jeszcze nie skończył się audyt – podkreślał Artur Borowicz.

Dąbrowskich radnych starał się przekonać do wyrażenia zgody na odwołanie Artura Borowicza pełnomocnik marszałka województwa śląskiego Michał Fijałkowski. - To smutne, że musimy prosić państwa o zgodę na odwołanie zasiadającego w państwa radzie miejskiej Artura Borowicza. Pomylił się on jednak w tym, co przed chwilą powiedział do was. Była kontrola i jej wyniki zostały przedstawione. Jest wiele nieprawidłowości. Zarząd województwa śląskiego ma prawo kontrolować to, co dzieje się w podległej mu jednostce i mam nadzieję, że państwo nam w tym pomożecie – podkreślił Michał Fijałkowski.

Ostatecznie dąbrowscy radni nie dali się przekonać i zgody na odwołanie Artura Borowicza nie wyrazili.

Już po głosowaniu, za zgodą przewodniczącej Rady Miejskiej, głos zabrał podczas sesji Marek Muszer, ratownik medyczny w WPR w Katowicach i społeczny przewodniczący Związku Zawodowego “Wzajemna Pomoc”w WPR.