Dąbrowska firma zamierza zwolnić do 180 pracowników. Wszystko przez koronawirusa

Taki zamiar zgłosiła spółka Eden Springs, mająca swoją siedzibę przy ulicy Perla, a działająca na terenie całego kraju. Jak ustaliliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej wpłynęło pismo, w którym spółka informuje o zamiarze zwolnień grupowych w związku z pandemią COVID-19. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dąbrowski PUP chodzi o liczbę do 180 pracowników. To liczba, która ma objąć pracowników zatrudnionych w całym kraju, nie tylko w województwie śląskim.

Próbujemy obecnie skontaktować się ze spółką, by uzyskać dla Państwa informacje o szczegółach tej trudnej decyzji, ale kontakt z firmą jest na razie utrudniony. Czekamy na odpowiedź mailową spółki.

Można jedynie przypuszczać, że w obliczu ograniczenia bieżącej działalności wielu firm, przedsiębiorstw, a także biur i przejściu w wielu przypadkach na pracę zdalną, nie jest obecnie potrzebna tak duża ilość wody do dystrybutorów, jak miało to miejsce przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Firma Eden zajmuje się dziś między innymi produkcją i dystrybucją wody źródlanej w butelkach zwrotnych o pojemności 19 litrów wraz z osprzętem. Firma powstała w 2002 roku.