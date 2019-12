Dąbrowska wigilia miejska w hali Centrum [ZDJĘCIA]

Tym razem coroczne spotkanie nie odbyło się w sobotę, jak miało to miejsce dotychczas, ale w środku tygodnia. To nie była jedyna nowość, bowiem wydarzenie to przeniesione zostało z „Jedenastki”, do Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum. Dlaczego?

- Zainteresowanie dąbrowian udziałem w miejskiej wigilii jest ogromne. Chcieliśmy więc zaprosić do udziału w tym wspólnym spotkaniu jeszcze więcej osób. Przygotowaliśmy 330 miejsc, a jak widać prawie wszystkie są zajęte – podkreślił Zbigniew Łukasik, prezes dąbrowskiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który zadbał o świąteczną wieczerzę.

Świąteczne spotkanie niosło ze sobą nadzieję na lepszy czas dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy zjawili się w hali Centrum. Mogli poczuć domową, rodzinną atmosferę, przełamując się opłatkiem między sobą, ale także z przedstawicielami władz samorządowych, duchowieństwa oraz organizatorami wigilii.

- Nawet jeśli czujemy się w święta samotni, pamiętajmy, że tak do końca nie jest. To właśnie wtedy, jako dzieciątko, przychodzi do nas Jezus, dając nadzieję na lepszy czas i lepsze jutro – podkreślił ks. Andrzej Stasiak, proboszcz parafii NMP Anielskiej, składając zgromadzonym świąteczne życzenia.