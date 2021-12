Dąbrowska Wigilia także w tym roku zawita do domów dąbrowian. Czas na zgłoszenia

Dąbrowska Wigilia, to wigilia która pojawia się u progu tych najbardziej potrzebujących. Tego dnia wolontariusze dobrowolnie dostarczają wigilię do osób, które wyrażą taką potrzebę, a wszystko to dzięki darczyńcom, którzy zdecydują się przekazać produkty do przygotowania paczek. Jeżeli znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy, sami chcecie pomóc, zostając wolontariuszem albo wesprzeć przygotowanie wigilijnej wieczerzy poprzez ofiarowanie produktów, zadzwońcie pod jeden z tych numerów:

668 573 952 – zgłoszenia potrzebujących

602 502 478 – zgłoszenia wolontariuszy

601 283 217 – zgłoszenia dla darczyńców – osób i firm chcących ofiarować produkty do przygotowania paczek

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 grudnia w godzinach 10 – 16.