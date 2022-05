Dąbrowski park zaprasza w słoneczny weekend. Nie tylko alejki, ale też skate park, zjeżdżalnia, plac zabaw i wodne atrakcje

Park Hallera to popularne miejsce, chętnie odwiedzane przez dąbrowian i mieszkańców sąsiednich miast. Czas spędzają tu starsi, spacerują całe rodziny, bawią się dzieci, korzystają z niego miłośnicy rekreacji i sportu – alejki nadają się do biegania, jazdy na rowerze czy rolkach. Jest także skatepark, siłownia pod chmurką i zestaw do street workoutu. Czela także wielka zjeżdżalnia. Goszczą w nim imprezy plenerowe, koncerty, pikniki i festyny. Dąbrowski park został zmodernizowany w 2018 roku. Wówczas wiele nowości pojawiło się zarówno w części A, jak i tak zwanej części B, po drugiej stronie tunelu pod aleją Róż.

Skąd park wziął się w centrum Dąbrowy Górniczej?

Jego historia sięga tak naprawdę początków XVIII wieku, kiedy to właśnie w tym miejscu ulokowała się kopalnia Reden. Węgiel zalegał tu dość płytko, więc początkowo wydobywany był metodą odkrywkową. Górnicy obecni byli tu przez wiele dziesięcioleci, aż do 1934 roku, kiedy kopalnia Reden została zamknięta. Coś trzeba było jednak zrobić z terenem w centrum, więc postanowiono po II wojnie światowej zasypać całe wyrobisko. W to miejsce zaczęła trafiać szlaka z pieców Huty Bankowej, która wówczas nosiła imię Feliksa Dzierżyńskiego. Wszystkie doły i nierówności zostały wypełnione. Wówczas wytyczone zostały też granice przyszłego parku, który objął około pięćdziesięciu hektarów, pomiędzy ulicami Kościuszki, Królowej Jadwigi, sięgając aż po 1 Maja.

Takie zmiany stały się możliwe, bo w 1969 roku zlikwidowane zostały torowisko kolejki wąskotorowej, którą wywożono szlakę. A to przebiegało przez samo centrum miasta. Wtedy ruszyła na dobre "budowa" miejskiego parku. Powstawał w głównej mierze w czynie społecznym. To dąbrowianie, pracownicy okolicznych zakładów i fabryk sami plantowali tereny pod przyszły park. Posadzono drzewa, krzewy, wytyczono alejki. By mógł pełnić także funkcje rekreacyjne powstały w śródmieściu korty tenisowe, odkryty basen, boisko do siatkówki oraz stadion lekkoatletyczny. Powstał też tor saneczkowy. Całą akcję wspierało Towarzystwo Upiększania Miasta. Dziś nie ma już stadionu lekkoatletycznego, toru saneczkowego, ani basenu. Jest za to aquapark Nemo Świat Rozrywki. A nad nim góruje hotel Holiday Inn.