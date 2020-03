Dąbrowski szpital wprowadził całkowity zakaz odwiedzin chorych. Są ograniczenia w przyjęciu na oddziały.

Szczegółowe ustalenia poznamy 3 marca. - Obecnie mogę powiedzieć tyle, że z pewnością planowe przyjęcia nie będą ograniczane na takich oddziałach, jak onkologia czy radioterapia. Co do reszty, planujemy ich pracę. Musimy przygotować się na przyjęcie zwiększonej ilości pacjentów – informuje Mirosław Rusecki, rzecznik ZCO Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

W bielskim szpitalu apelują do osób przeziębionych, mających m.in. dolegliwości grypowe, by zrezygnowały one z wizyt na oddziałach.

Podobne decyzje zapadły w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie oraz Czeladzi. Tam odwiedziny w szpitalach w obu tych miastach także ograniczone zostały do godzin 15-18. Przed odwiedzinami osobom przychodzącym na oddziały mierzona jest także temperatura.

NFZ uruchomił w sprawie koronawirusa bezpłatną infolinię – 800 190 590. Konsultanci dostępni są dla zainteresowanych przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.