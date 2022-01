Dąbrowskie morsy w zimnej wodzie przywitały 2022 rok. Byli w galowych strojach i karnawałowych przebraniach. Zobacz ZDJĘCIA z Pogorii III

Czego morsy z Pogorii życzą sobie i innym w nowym roku?

„Kochani, pisać można długo i dużo, ale sprowadza się to zawsze do jednego: życzymy Wam SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO - 2022 - ROKU!

Dziękujemy, że byliście - i jesteście - z nami, że razem morsujemy, działamy i pomagamy. Bądźmy wszyscy cały czas nieco szaleni, patrzmy wokół z optymizmem i ciekawością świata, bez ulegania skrajnym emocjom - traktujmy codzienność na chłodno i z dystansem, ale nadal - po morsowemu - miejmy gorące serca.

Życzymy Wam - i sobie - pogody ducha, mroźnych i zdrowych zim, szczęścia i co najmniej tyle samo życzliwości od innych, ile sami dajecie. A, i przede wszystkim po staropolsku: >zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy!<.

Do siego roku!” - czytamy na Facebooku klubu morsów Pogoria Morsuje z Dąbrowy Górniczej, Zagłębia Dąbrowskiego, Śląska i Małopolski.